President-commissaris NSI stapt op

Gepubliceerd op | Views: 208

HOOFDDORP (AFN) - Henk Breukink, de voorzitter van de raad van commissarissen van NSI, stelt zich niet beschikbaar voor herbenoeming voor een derde termijn. Dat betekent dat hij bij de aandeelhoudersvergadering van 21 april opstapt, meldde de beursgenoteerde vastgoedonderneming vrijdag.

Breukink vindt het momenteel een goed moment om het stokje over te dragen. ,,Met Bernd Stahli is een nieuwe algemeen directeur aangetreden die met elan een nieuwe strategie heeft uitgezet en de onderneming moderniseert. De balans van NSI is gezond en de vooruitzichten zijn positief'', zo verklaarde hij in een toelichting op zijn besluit.

Breukink werd in 2011 commissaris bij NSI en in 2013 president-commissaris. De raad van commissarissen zal na de aandeelhoudersvergadering uit zijn midden een nieuwe voorzitter kiezen. Daarbij wordt komende tijd gezocht naar een nieuwe commissaris.