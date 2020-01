Wall Street eindigt in het rood

Gepubliceerd op | Views: 611

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met koersverliezen geëindigd. Eerder op de dag brak de Dow-Jonesindex voor het eerst even door de grens van 29.000 punten, maar de koers zakte al snel weer eronder. Een tegenvallend banenrapport en nieuwe Amerikaanse sancties op Iran drukten op het sentiment.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent lager op 28.823,77 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde 0,3 procent in tot 3265,35 punten en techbeurs Nasdaq verloor ook 0,3 procent tot 9178,86 punten.

Boeing daalde 1,9 procent nadat het bedrijf interne communicatie had vrijgegeven. Medewerkers van de vliegtuigbouwer hadden sterke twijfels over de ontwikkeling van de 737 MAX, die wereldwijd om veiligheidsredenen aan de grond wordt gehouden. Boeing noemt de inhoud van de vrijgegeven berichten "compleet onacceptabel". Het bedrijf stuurde de informatie eerder al door aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten.

Verder werd bekend dat Spirit Aerosystems 2800 banen schrapt in een fabriek die onderdelen maakt voor de 737 MAX. Spirit, dat ruim de helft van zijn jaaromzet haalt uit leveranties voor de 737 MAX, verkeert in onzekerheid over de hervatting van de bouw van die toestellen. Het aandeel daalde 4,3 procent.

Farmaceut Eli Lilly (plus 1,5 procent) maakte bekend biotechnologiebedrijf Dermira over te nemen voor een bedrag van 1,1 miljard dollar. Verder is er aandacht voor GrubHub. De maaltijdbezorger sprak berichten tegen over dat het zichzelf in de etalage zou hebben gezet en daalde 6 procent. Die geruchten zorgden eerder voor een fikse koerssprong voor het bedrijf.

Fitbit en Garmin worden op verzoek van Philips onderzocht door de Amerikaanse International Trade Commission. Ze zouden patenten van het Nederlandse bedrijf hebben geschonden. Fitbit daalde 1,2 procent, Garmin leverde 0,9 procent in. Analisten hadden verder positieve woorden over voor automaker Tesla (min 0,7 procent) en techreus Apple (plus 0,2 procent).

De euro was 1,1122 dollar waard tegen 1,1115 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 59,18 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 65,09 dollar per vat.