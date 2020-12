KBC verhoogt koersdoel Aegon in aanloop beleggersdag

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities verhoogt het koersdoel voor verzekeraar Aegon van 3,90 euro naar 4,25 euro in aanloop naar de beleggersdag van het bedrijf op donderdag, waarop de nieuwe strategie wordt bekendgemaakt. Het buy-advies voor Aegon wordt gehandhaafd.

Volgens KBC kan de nieuwe topman Lard Friese bekendmaken dat de Amerikaanse dochter Transamerica wordt opgesplitst in core en non-core-activiteiten. Ook kunnen er verdere desinvesteringen worden aangekondigd om zo de schuld te verlagen of te betalen voor verliezen op desinvesteringen in de Verenigde Staten na afronding van de splitsing. Aegon verkocht onlangs nog zijn activiteiten in Centraal- en Oost-Europa.

Het aandeel Aegon sloot dinsdag op 3,11 euro.