AMSTERDAM (AFN) - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft om opheldering gevraagd bij fietsenproducent Accell over verschillende ,,miskleunen". Zo werden verschillende versies van jaarrekeningen van het bedrijf in omloop gebracht en werd informatie over schulden en afspraken met banken zonder medeweten van de markt aangepast.

De VEB heeft Accell per brief om opheldering gevraagd omdat het ,,de ene miskleun op de andere stapelt". Naast Accell heeft ook accountant KPMG een schrijven ontvangen.

Het verschil tussen de bankconvenanten noemt de VEB verder aanmerkelijk. ,,Het is voor beleggers cruciale informatie. Een scenario waarin Accell het convenant niet zou halen zou bijvoorbeeld een uitgifte van aandelen noodzakelijk kunnen maken", aldus de VEB. Volgens de vereniging zijn dit soort voorvallen funest voor het vertrouwen van beleggers in ondernemingen. ,,Het voedt de vrees dat er nog meer lijken in de kast liggen."

Pon

Eerder kreeg Accell al de nodige kritiek van aandeelhouder Teslin. Die vindt dat Accell eerder een bod van handelshuis Pon te snel van de hand wees omdat de fietsenproducent er veel minder goed voor stond dan bekend was. Volgens Teslin had de raad van commissarissen dat ,,moeten en kunnen weten''.

De grootaandeelhouder vindt daarom dat president-commissaris Ab Pasman van Accell zijn functie ter beschikking moet stellen. Ook uitte Teslin kritiek op het geringe jaarlijkse rendement van 1,5 procent voor aandeelhouders de afgelopen acht jaar. Met name het afgelopen jaar ging veel waarde verloren, aldus Teslin.

Ook de VEB wijst er op dat beleggers hun aandelen Accell in de zomer van 2017 nog voor meer dan 30 euro hadden kunnen verkopen aan Pon. Nu kijken zij tegen de helft van die koers aan, aldus de beleggersvereniging.