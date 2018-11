Staalbedrijven onder druk op beurzen

Gepubliceerd op | Views: 472

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen deden vrijdag een stap terug. Vooral de staalbedrijven stonden onder druk na een nieuw winstalarm van de Duitse branchegenoot ThyssenKrupp. Op het Damrak kwamen baggeraar Boskalis en vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties met handelsberichten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent lager op 527,18 punten. De MidKap daalde 1 procent tot 738,33 punten. Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,8 procent.

In Frankfurt kelderde ThyssenKrupp bijna 11 procent en leed daarmee het grootste koersverlies in twee jaar. Het Duitse staalconcern snijdt in de verwachtingen in verband met een onderzoek naar jarenlange verboden prijsafspraken. Concurrent ArcelorMittal, de grootste staalproducent ter wereld, zakte 2,6 procent in de AEX. Roestvrijstaalmaker Aperam en metalenspecialist AMG verloren 5,9 en 3,7 procent in de MidKap.

BAM (min 3 procent) zette de daling voort. De bouwer raakte een dag eerder al ruim 6 procent kwijt na een teleurstellend kwartaalbericht. Betaalbedrijf Adyen zakte 3,7 procent na een verkoopadvies van Bryan Garnier. Eurocommercial Properties daalde 0,1 procent. Volgens topman Jeremy Lewis blijft het vastgoedconcern goed presteren, ondanks zorgen over de gezondheid van de retailsector.

Boskalis daalde 1,3 procent. De handelsupdate van de baggeraar en maritiem dienstverlener voldeed volgens analisten van KBC Securities aan de verwachtingen. Verder wil het bedrijf topman Peter Berdowski herbenoemen. Unilever won 1,4 procent. Het levensmiddelenconcern wil naar verluidt meebieden op de Chinese maker van consumentenproducten Weimeizi.

In Frankfurt steeg Allianz 0,7 procent. De verzekeraar behaalde in het derde kwartaal bijna een kwart meer winst. Luxegoederenconcern Richemont zakte 6,7 procent in Zürich na tegenvallende resultaten. UBS daalde 3,9 procent na een aanklacht van de Amerikaanse autoriteiten tegen de Zwitserse bank vanwege de verkoop van hypotheekgerelateerde producten voorafgaand aan de financiële crisis.

De euro was 1,1333 dollar waard, tegen 1,1416 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,1 procent tot 59,42 dollar. Een vat Brentolie kostte 2 procent minder op 69,23 dollar.