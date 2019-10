Shell-voorzitter richt zich op waterstof

Gepubliceerd op | Views: 1.935

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - President-commissaris Charles Holliday van olie- en gasbedrijf Shell ziet in waterstof de ideale technologie om de uitstoot van koolstofdioxide terug te brengen. Daar geeft Shell dan ook 2 miljard dollar aan uit, zei hij tijdens een klimaat- en innovatieforum in Tokio.

Holliday zei dat de aarde 'stervende' is. De juiste regelgeving is volgens hem nodig om dat proces om te keren.

Shell richt zich al langer meer op gas dan op olie om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Het Nederlands-Britse bedrijf bereikte een akkoord om in Groot-Brittannië Hudson Energy Supply, een leverancier van gas en elektriciteit, over te nemen van Just Energy Group. Dat kost Shell 10,5 miljoen pond, omgerekend zo'n 11,7 miljoen euro.