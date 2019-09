BEURZEN Wall Street blijft dicht bij huis

Gepubliceerd op | Views: 331

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York toonden maandag aan het begin van de handelssessie kleine plusjes. Wall Street verwerkte berichten dat China bereid zou zijn meer om Amerikaanse landbouwgoederen te kopen. Daar wil het Aziatische land dan wel enkele Amerikaanse concessies voor terug hebben.

Verder wordt gekeken naar centrale banken. Na een toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell raakten beleggers er meer van overtuigd dat er een nieuwe renteverlaging in de Verenigde Staten aankomt. Voor Europa zijn ze juist steeds minder zeker van stevige monetaire beleidsstappen van de Europese Centrale Bank (ECB). Die centrale bank heeft donderdag zijn beleidsvergadering.

De Dow-Jonesindex stond om 15.35 uur (Nederlandse tijd) marginaal hoger procent hoger op 26.813 punten. De S&P 500-index won 0,2 procent tot 2984 punten en schermenbeurs Nasdaq toonde een stijging van 0,2 procent tot 8119 punten.

Qua bedrijven viel AT&T op. De activistische aandeelhouder Elliott Management roerde zich bij het telecom- en mediabedrijf via een brief aan het bestuur. Elliott wil dat AT&T onder meer efficiënter gaat werken en een betere strategische focus krijgt. Op termijn zou de telecom- en mediareus dan ook moeten snoeien in zijn portfolio aan diensten en bedrijven. Het aandeel won meer dan 4 procent.