Britse bank Lloyds meer geld kwijt aan claims

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Lloyds Banking Group verwacht meer geld kwijt te zijn aan claims van klanten aan wie in het verleden ten onrechte kredietverzekeringen zijn verkocht. Lloyds stopt wegens de verwachte claims zijn aandeleninkoopprogramma.

Een aantal Britse banken verkocht tussen 1990 en 2010 zogeheten PPI-verzekeringen. Polishouders zijn er daarmee van verzekerd dat leningen worden afbetaald als ze door bijvoorbeeld ziekte of ontslag schulden zelf niet kunnen aflossen. De financieel dienstverlener verwacht in zijn derde kwartaal nog eens 1,2 miljard tot 1,8 miljard pond apart te moeten zetten voor de kwestie.

Banken gingen bij de verkoop van een deel van die verzekeringen hun boekje te buiten. Zo werd klanten in bepaalde gevallen helemaal niet verteld dat ze bijvoorbeeld bij creditcardabonnementen zo'n verzekering hadden afgesloten. In andere gevallen vertelden bankmedewerkers ten onrechte dat de verzekering verplicht was bij het afsluiten van een lening.

Lloyds zette eerder al honderden miljoenen ponden apart voor schadeclaims. Uit een toename van het aantal informatieverzoeken en klachten in augustus maakt de bank nu op dat dit niet genoeg zal zijn.