Ajax verlengt contract Ziyech met een jaar

Gepubliceerd op | Views: 689

AMSTERDAM (AFN) - Ajax en Hakim Ziyech zijn het eens geworden over een nieuw contract dat loopt tot de zomer van 2022. De oude verbintenis van de Marokkaanse middenvelder liep af op 30 juni 2021.

De 26-jarige Ziyech kende vorig seizoen een uitstekend jaar bij Ajax. Hij was een van de dragende spelers die ervoor zorgden dat Ajax de halve finale van de Champions League bereikte. De verwachting was dat hij mede door zijn goede spel op Europees niveau deze zomer een transfer zou maken. Met de contractverlenging lijkt het erop dat de Marokkaanse international nog zeker een seizoen in Amsterdam voetbalt.

Ziyech debuteerde in september 2016 voor Ajax. Sindsdien speelde hij 133 wedstrijden en maakte daarin 42 doelpunten.

Eerder op de dag melde Ajax nog dat Lasse Schöne definitief vertrekt naar Genoa. De transfer van die middenvelder hing al geruime tijd in de lucht, maar nu is er ook echt een akkoord bereikt met de Italiaanse club. Schöne had nog een contract voor een jaar. Hij werd eerder deze week op de luchthaven van Genua al enthousiast begroet door de fans van zijn nieuwe club. De inmiddels 33-jarige Schöne speelde sinds 2012 bij Ajax.