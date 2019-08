Gepubliceerd op | Views: 962

AMSTERDAM (AFN) - De Europese halfgeleiderindustrie weet vrijdag de aandacht op zicht gericht. Kenners wijzen daarbij op berichten over een mogelijk uitstel van de beslissing door het Witte Huis om Amerikaanse bedrijven toe te staan om zaken te doen met het Chinese technologieconcern Huawei. Dat zette de koersen van sectorgenoten in de rest van de wereld al onder druk.

Zo gingen in de Amerikaanse nabeurshandel de koersen van chipbedrijven als Micron Technology, Qualcomm en Xilinx omlaag. In Europa laten Infineon, STMicroelectronics en AMS mogelijk koersreacties zien. Ook aandelen van aan de halfgeleiderbranche gerelateerde sectoren, zoals chipmachinebouwer ASML en toeleveranciers ASMI en Besi kunnen in de belangstelling staan.