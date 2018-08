RoodMicrotec sleept nieuwe opdracht binnen

Gepubliceerd op | Views: 733

ZWOLLE (AFN) - RoodMicrotec is door EnSilica gekozen als belangrijke partner ter ondersteuning van een groot zogenoemd automotive ASIC-project. Dat meldde de toeleverancier aan de chipindustrie, zonder het noemen van financiële details.

Deze nieuwe opdracht onderstreept volgens het bedrijf diens positie als belangrijke leverancier in de Europese automotive-industrie. Door het leveren van diensten van zijn Reliability Competence Centre (RCC) voorziet RoodMicrotec dan ook aanzienlijke groei in dit segment. In 2016 bedroeg deze business nog 38 procent van de totale omzet van de onderneming. Vorig jaar nam dit toe tot 41 procent en voor 2018 en daarna wordt verdere groei verwacht.