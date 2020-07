Beurs Amsterdam sluit in het rood

quote: MartijnN1932 schreef op 9 juli 2020 18:12:

[...]



Welnee, de VS zal waarschijnlijk wel weer bij trekken.

tegen alle principes in, maar goed printers blijven draaien.



realiteitszin is weg, maar AEX daalt met Wallstreet mee maar stijgt nooit evenredig.



Kijk 's naar ING nog maar 6 euro en Deutsche bank staat op 8,70 totaal uit proportie, maar het is een realiteit op de Nederlandse beurzen..

Misschien kunnen ze de Corona en de Lock Ups wegprinten ;) ...Approx. 60000 new covid-19 cases per day and death rate climbing; a scenario that is much worse than when the first lockdowns were imposed. Perhaps this is the beginning of the next free-fall? Or will bulls remain in denial for a while longer?Ben je een goede printer nodig.