AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De vervoerscijfers over de maand juni, die Air France-KLM maandag publiceerde, waren beter dan verwacht. Kenners van Kepler Cheuvreux spraken van sterke cijfers. Met name de groei bij Air France was een positieve verrassing.

Kepler wees op de aanhoudende groei bij KLM. De Nederlandse maatschappij presteerde daarmee in lijn met voorgaande maanden. Bij Air France, dat de laatste tijd geplaagd werd door stakingen onder personeel, was eveneens sprake van groei. Juist gelet de onzekerheid waar de maatschappij de laatste tijd mee kampt is dit een positief nieuws, menen de kenners.

Kepler verwacht dat de financiële resultaten van de luchtvaartcombinatie over het tweede kwartaal, gelet op de vervoersstatistieken, beter zullen zijn dan waar eerder rekening mee werd gehouden.

Kepler hanteert een koopadvies op Air France-KLM. Het aandeel was maandag omstreeks 10.55 uur 7,8 procent meer waard op 7,44 euro.