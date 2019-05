PostNL stelt omwisselratio dividend vast

Gepubliceerd op | Views: 1.846 | Onderwerpen: dividend

DEN HAAG (AFN) - PostNL heeft de omwisselverhouding van het dividend over boekjaar 2018 vastgesteld. Het bedrijf maakte eerder bekend een dividend van 0,17 euro per gewoon aandeel uit te keren, naar keuze van de aandeelhouders in contanten of in gewone aandelen.

Aandeelhouders die hebben gekozen voor uitkering in aandelen ontvangen een gewoon aandeel PostNL per 12,2552 dividendrechten. Dit vertegenwoordigt een waarde van 0,17 euro per dividendrecht. Aandeelhouders vertegenwoordigend meer dan 40 procent van het uitstaande aandelenkapitaal hebben gekozen voor dividend in aandelen. Dit resulteert in de uitgifte van circa 15.105.000 nieuwe gewone aandelen.

Het postbedrijf stelde die omwisselverhouding vast naar aanleiding van de gemiddelde beurskoers van 6 tot en met 8 mei. Die kwam uit op 2,0834 euro per aandeel.