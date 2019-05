'Openingsverlies voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 2.509

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal donderdag naar verwachting met verlies beginnen. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters lager te openen. De ontwikkelingen aan het handelsfront tussen de VS en China blijven de markten in de greep houden. Op het Damrak kwamen staalconcern ArcelorMittal en bouwbedrijf BAM met handelsberichten.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump heeft China de handelsdeal, waarover nog wordt onderhandeld, al geschonden. De verhoging van Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen gaat daarom vrijdag in. Op 200 miljard dollar aan Chinese producten gaat de importheffing van 10 procent naar 25 procent. China dreigt met tegenmaatregelen als de Amerikanen de tarieven daadwerkelijk verhogen.

Staalfabrikant ArcelorMittal sloot het eerste kwartaal af met fors mindere resultaten dan een jaar eerder. Vooral de lagere staalprijs en de aanhoudende zwakte op de wereldwijde staalmarkt zaten het in Amsterdam genoteerde concern dwars.

BAM

BAM wist de kwartaalomzet op te voeren. Vooral de divisie Construction & Property, waar onder meer de huizenbouw onder valt, deed goede zaken. Aan het omvangrijke sluizenproject in IJmuiden was de bouwer echter 3,8 miljoen euro extra kwijt. Het omvangrijke probleemproject zadelde BAM eerder al op met tientallen miljoenen aan extra kosten.

Het aandeel Shell zal mogelijk bewegen op een adviesverhoging. Analisten van de Amerikaanse bank Morgan Stanley verhoogden het advies voor het olie- en gasconcern.

Ajax

Autobedrijf Stern behaalde afgelopen kwartaal minder omzet. In april werd nog bekend dat Stern een ongevraagd overnamebod van een niet nader genoemde bieder had afgeslagen. Stern zei in het persbericht verder niets meer over het afgewezen overnamebod.

Ook Ajax weet de aandacht op zich gericht. De beursgenoteerde voetbalclub heeft de finaleplaats van de Champions League verspeeld na het verlies van de thuiswedstrijd tegen de Engelse club Tottenham Hotspur.

Beurzen

De meeste Europese beurzen sloten woensdag hoger. De AEX-index klom 0,4 procent tot 558,93 punten en de MidKap zakte 0,3 procent tot 785,02 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,7 procent. Wall Street deed overwegend een stapje terug. De Dow-Jonesindex eindigde vrijwel vlak op 25.967,33 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,3 procent.

De euro was 1,1195 dollar waard, tegen 1,1211 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 61,74 dollar. Brentolie zakte 0,7 procent in prijs tot 69,88 dollar per vat.