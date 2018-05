Wall Street opent hoger na einde Iran-deal

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Iran

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend. Beleggers verwerkten het opzeggen van de nucleaire deal met Iran door de Amerikaanse president Donald Trump. Een dag eerder reageerden de markten daar nog nauwelijks op. Verder werd gekeken naar enkele macro-economische publicaties en ontwikkelingen op de obligatiemarkt.

De leidende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,4 procent hoger op 24.456 punten. De breder samengestelde S&P 500 dikte eveneens 0,4 procent aan tot 2683 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 7289 punten.

Trumps bekendmaking zorgde voor flink hogere olieprijzen, omdat hernieuwde sancties tegen Iran de uitvoer van ruwe olie door het OPEC-land naar verwachting danig beperken. De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg met 2,5 procent tot 70,77 dollar, het hoogste niveau sinds november 2014. Een vat Brentolie werd ook 2,5 procent duurder op 76,74 dollar. Oliebedrijven als ExxonMobil, Chevron en Devon Energy stegen daarop 1,4 tot 2,6 procent.