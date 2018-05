Springer Nature stelt beursgang uit

Gepubliceerd op | Views: 130

FRANKFURT (AFN/RTR) - De Duitse wetenschappelijke uitgeversgroep Springer Nature stelt de sprong naar de aandelenmarkt in Frankfurt uit. De beursgang stond voor woensdag gepland.

Volgens ingewijden was de vraag naar de aandelen niet zoals verwacht, na enkele recente slecht ontvangen beursgangen. Springer Nature zelf sprak van ,,marktomstandigheden'' en sloot een beursgang op een later moment niet uit. Springer Nature wordt geleid door Daniel Ropers, de voormalige topman van webwinkel bol.com. De onderneming, actief in meer dan 120 markten, is een belangrijke concurrent van RELX (het voormalige Reed Elsevier).

Ropers staat sinds oktober aan het hoofd van Springer Nature, waar hij de Nederlandse topman Derk Haank opvolgde. De bestuurder stond in 1998 aan de wieg van bol.com en was sindsdien verbonden aan het bedrijf, dat dochteronderdeel is van Ahold Delhaize.