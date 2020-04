'Wall Street staat voor lagere opening'

Gepubliceerd op | Views: 2.302

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen staan donderdag naar verwachting voor een lagere opening. Wall Street reageert op nieuwe cijfers over het aantal Amerikanen dat vanwege de coronacrisis een werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd. Ook is de blik voorafgaand aan het lange paasweekend gericht op een vergadering van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten, waaronder Rusland.

Ruim 6,6 miljoen Amerikanen vroegen afgelopen week een werkloosheidsuitkering aan omdat ze door de coronacrisis hun baan verloren. Daarmee lag het aantal eerste aanvragen voor een uitkering iets onder het recordaantal van bijna 6,9 miljoen verzoeken een week eerder. Dat cijfer werd opwaarts bijgesteld. Economen hielden voor deze week rekening met 5,5 miljoen nieuwe verzoeken.

Federal Reserve-baas Jerome Powell houdt later op de dag een toespraak. Mogelijk kan hij de situatie waarin de economie zich momenteel bevindt wat meer duiding geven. De Amerikaanse koepel van centrale banken verlaagde tijdens een ingelaste vergadering half maart nog de rente naar bijna nul. Ook hervatte de Fed het opkopen van obligaties.

OPEC

Op de OPEC-vergadering zal worden gesproken over een wapenstilstand tussen Rusland en Saudi-Arabië in hun prijzenoorlog en een productieverlaging om zo de flink gedaalde olieprijzen op te krikken. Rusland zou wel willen dat de Verenigde Staten meedoen aan de productiebeperking, maar Washington lijkt nog niet aan boord te zijn. Moskou zegt dat een productiedeal nauwelijks mogelijk is als andere landen niet willen meedoen.

De verwachtingen in de oliewereld zijn hooggespannen. Olieconcerns als ExxonMobil en Chevron zaten in de lift in de voorbeurshandel. De olieprijzen gingen eveneens omhoog.

Disney

Walt Disney lijkt ook een hogere opening tegemoet te gaan. De streamingservice die Disney afgelopen najaar lanceerde, heeft volgens het bedrijf nu al 50 miljoen abonnees. Met Disney+ gaat de entertainmentgigant de concurrentie aan met onder meer Netflix.

Bij de bedrijven staat verder Tesla in de belangstelling. De automaker leverde in maart fors meer auto's af in China. De productie van de elektrisch aangedreven voertuigen werd vooruit geholpen door de herstart van de Chinese fabriek. Die lag eerder vanwege de coronacrisis stil.

Starbucks

Starbucks weet ook de aandacht op zich gericht. De koffieketen rekent in ieder geval tot september op problemen vanwege de coronacrisis. De economische schok veroorzaakt door lockdowns in China en de VS zal de komende maanden heviger worden. Pas in het najaar begint de situatie te verbeteren, is de hoop van het concern.

De beurzen in New York zijn woensdag nog fors hoger geëindigd. De hoop op een deal die een einde maakt aan de prijzenoorlog in de oliesector stuwde het sentiment, terwijl er ook positieve ontwikkelingen waren in de strijd tegen het coronavirus. De Dow-Jonesindex eindigde 3,4 procent hoger op 23.433,57 punten. De brede S&P 500 steeg ook 3,4 procent, tot 2749,98 punten en techgraadmeter Nasdaq won 2,6 procent tot 8090,90 punten.