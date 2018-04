Akzo op ramkoers met bonden

Gepubliceerd op | Views: 273

ARNHEM (AFN) - AkzoNobel heeft zich de woede van de vakbonden, en daarmee het personeel op de hals gehaald. Volgens vakbonden CNV en FNV weigert de verfreus in te gaan op de problemen die spelen met de indexering van pensioenen. In plaats daarvan kwam het verfbedrijf voorafgaand aan het geplande overleg op maandag, als verrassing, met een nieuw bod voor een cao op de proppen. Acties bij Akzo lijken onvermijdelijk.

Volgens de bonden kijkt het bedrijf weg van de werkelijke problemen. Voor indexering van de pensioenen is eenmalig 400 miljoen euro nodig. Dat bedrag zou Akzo moeten kunnen ophoesten, gelet op de opbrengsten van ruim 10 miljard euro door de verkoop van de divisie Specialty Chemicals aan investeerder Carlyle, menen de bonden. Van de overname profiteren echter vooral de aandeelhouders. De overname moet nog worden afgerond.

FNV-bestuurder Erik de Vries is onder meer niet te spreken over de manier van handelen. Kort voor het overleg kwam Akzo met het loonbod op de proppen. Daarbij werden de medewerkers en die van de afgesplitste chemietak een loonsverhoging en een bonus in het vooruitzicht gesteld.

Pensioenen

,,De reden dat we aan tafel zaten was het probleem met de pensioenen. Daar ging Akzo met geen woord op in", aldus De Vries. Volgens hem kost het cao-bod Akzo uiteindelijk circa 15 miljoen euro. ,,Spiegeltjes en kraaltjes", zo oordeelt de bestuurder, gelet op de vele miljoenen meer die nodig zijn voor de pensioenen.

Volgens Akzo is een dergelijke bijstorting niet volgens de boekhoudregels. FNV verwijt Akzo zich achter het advies van de accountant te verschuilen, ook omdat het maar niet wil uitleggen waarom een dergelijke bijstorting niet zou kunnen. Ook een petitie die door 1600 medewerkers is ondertekend, haalde volgens De Vries niets uit. ,,Akzo kijkt weg van het probleem."

Bonden en hun achterban voeren maandag overleg over vervolgstappen