Renewi benoemt Verwaayen tot voorzitter

AMSTERDAM (AFN) - Afvalverwerker Renewi heeft de Nederlander Ben Verwaayen benoemd tot voorzitter, een positie vergelijkbaar met president-commissaris. Hij volgt met ingang van 1 april de Brit Colin Matthews op, die enkele jaren terug nog een sleutelrol speelde bij het ontstaan van het bedrijf uit de overname van het Nederlandse Van Gansewinkel door het Britse Shanks.

Verwaayen staat bekend als een ervaren bestuurder. Hij was eerder onder meer topman van telecombedrijven Alcatel-Lucent en BT.

Het aan de Londense beurs genoteerde Renewi koos onlangs voor een tweede beursnotering in Amsterdam, om zo beleggers te trekken die in euro's willen of moeten beleggen. De brexit speelde daarbij ook een rol, gaf topman Otto de Bont eind januari bij de aanvang van de tweede notering toe. Sommige institutionele beleggers mogen namelijk niet beleggen op markten buiten de Europese Unie.