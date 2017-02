Tata Steel verkoopt onderdeel

Gepubliceerd op | Views: 273 | Onderwerpen: staal

LONDEN (AFN) - De Britse tak van het Indiase staalbedrijf Tata Steel verkoopt zijn onderdeel Specialty Steels aan Liberty House voor 100 miljoen pond (117 miljoen euro). De partijen hebben daartoe definitieve overeenstemming bereikt.

De verkoop behelst activiteiten in Groot-Brittannië en China. Er werken circa 1700 werknemers voor Specialty Steels, dat staalproducten levert aan de luchtvaart-, auto en olie-industrie. Tata is het moederconcern van de staalfabriek in IJmuiden.