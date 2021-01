Eerste voertuigen passeren grens Qatar en Saudi-Arabië

DOHA (ANP/RTR) - Voor het eerst in jaren zijn zaterdag voertuigen de grens tussen Qatar en Saudi-Arabië overgestoken. Dit nadat de Arabische staten hun vervoers- en handelsrelatie weer in ere hadden hersteld na de boycot die medio 2017 tegen Qatar was ingesteld.

Qatar was lange tijd in een bitter geschil verwikkeld met de Saudi's, Bahrein, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. De Arabische landen verbraken in juni 2017 de banden met Qatar, onder meer vanwege vermeende steun aan internationaal terrorisme en te nauwe banden met het sjiitische Iran. Dit alles werd overigens door Doha ontkend.

De leiders van de golfstaten sloten dinsdag een akkoord dat formeel een einde maakt aan het geschil tussen Saudi-Arabië en een aantal bondgenoten aan de ene kant en Qatar aan de andere zijde. Het herstellen van de diplomatieke banden vergt volgens de Verenigde Arabische Emiraten nog wel iets meer tijd, aangezien de partijen werken aan de wederopbouw van het vertrouwen.

Tot nu toe zijn er nog geen vluchten hervat tussen Qatar en de vier Arabische staten. Qatar Airways maakt sinds donderdag al wel weer gebruik van het Saudische luchtruim. Etihad Airways, de luchtvaartmaatschappij van Abu Dhabi, zei van plan te zijn de diensten tussen Abu Dhabi en Doha snel weer te hervatten.

Ondanks dat de grens weer open is, gelden wel nog maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken. Iedereen die Qatar in wil moet een negatieve Covid-19 test kunnen laten zien, of moet een nieuwe test ondergaan bij de grens en een week in quarantaine in speciaal daarvoor aangemerkte hotels.