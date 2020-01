Dode en gewonden tijdens transport Boskalis

quote: pim f schreef op 9 jan 2020 om 15:37:

Triest, maar behalve de omweg lijkt me dit nou niet koersgevoelige info?

Nee, maar Boskalis heeft e.e.a. zelf in een bericht gemeld; ook op hun website. Dat lijkt me zeker niet abnormaal. Vervolgens maken de persbureaus er een persbericht van dat verder wordt verspreid, o.a. via een automatische plaatsing op IEX.Een bedrijf hoeft tenslotte niet alleen slechts koersgevoelige informatie te verspreiden en te zwijgen over bedrijfsongevallen