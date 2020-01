CM.com via fusie toch naar de beurs

Gepubliceerd op | Views: 534

AMSTERDAM (AFN) - Het Nederlandse technologiebedrijf CM.com krijgt toch een notering aan de aandelenbeurs in Amsterdam. Dat gebeurt via een fusie met het beursgenoteerde Dutch Star Companies One (DSCO), een investeringsvehikel dat specifiek is opgericht om geld in één bedrijf te steken.

Het in 1999 opgerichte CM.com verzorgt de communicatie voor bedrijven met hun klanten via verschillende berichtendiensten. Daarnaast verwerkt het bedrijf betalingen voor zijn klanten. De onderneming wilde eerder dit jaar al een beursgang, maar blies die plannen uiteindelijk af.

Dutch Star Companies One steekt bij de fusie 65 miljoen euro in CM.com, waarbij 10 miljoen euro afkomstig is van een grote aandeelhouder. Daarnaast komt investeerder Teslin over de brug met nog eens 10 miljoen tot 15 miljoen euro voor de onderneming. Aandeelhouders van DSCO moeten op een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 20 februari nog instemmen met de samenvoeging.

Uitbreiding

De beursnotering en toegezegde investeringen moeten een stevige basis bieden om nieuwe investeerders voor de lange termijn aan te trekken, zo redeneren de twee partijen. CM.com wil met het extra kapitaal vooral flink uitbreiden naar meer landen. Daarnaast wordt het geld gebruikt voor verdere technologische ontwikkeling.

Het fusiebedrijf, dat de naam CM.com krijgt, wordt met de deal gewaardeerd op 237 miljoen tot 242 miljoen euro. De huidige topman Jeroen van Glabbeek en operationeel directeur Gilbert Gooijers van CM.com blijven die functies vervullen na de samenvoeging. Naar een financieel directeur wordt nog gezocht.