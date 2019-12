Kardan vindt investeerder voor dochter Tahal

Gepubliceerd op | Views: 117

AMSTERDAM (AFN) - De aan de Amsterdamse beurs genoteerde Israëlische investeerder Kardan heeft een geldschieter gevonden voor dochteronderneming Tahal. Shikun & Binui, een Israëlisch vastgoed- en infrastructuurbedrijf, verschaft Tahal een lening van zo'n 12 miljoen dollar die omgezet kan worden in een belang van 49,9 procent van de aandelen in Tahal. Daarnaast verkreeg Shikun & Binui een aantal opties om een meerderheidsbelang te verwerven.

De lening heeft een looptijd van twee jaar en een rentepercentage van 5 procent. Als Shikun & Binui besluit de lening in aandelen om te zetten, krijgt het 49,9 procent van de aandelen in handen. Daarna kan de geldschieter zijn belang via twee opties uitbreiden tot 55,7 procent en maximaal 75,1 procent. Dat zou Kardan nog eens ruim 28 miljoen dollar opleveren.

Kardan geeft de geldschieter dan ook de mogelijkheid de resterende aandelen Tahal te kopen voor vastgestelde bedragen. Kiest Shikun & Binui ervoor om die kans te laten lopen, dan gaat Kardan nog met de investeerder in gesprek over een andere manier om de aandelen over te nemen. Als ook dat op niets uitloopt, dan brengt Kardan de resterende aandelen Tahal naar de beurs in Tel Aviv.

Zodra de converteerbare obligatielening is uitgegeven, mag Shikun & Binui ook twee bestuurders aanwijzen bij Tahal. Als de eerste optie gelicht wordt, kan de investeerder de meerderheid van het bestuur aanwijzen.

Voor de obligatielening wordt verstrekt, moeten de houders van andere obligaties van Kardan eerst akkoord gaan. Daarmee ligt de onderneming al enige tijd overhoop. Als er uiterlijk 15 januari geen goedkeuring is, gaat de hele deal niet door.