'Vlakke opening Wall Street na recordopmars'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken vrijdag vrijwel onveranderd aan de laatste handelsdag van de week te beginnen. Daarmee zouden beleggers op Wall Street even een adempauze nemen, na de opmars van de afgelopen tijd. Daarbij stegen de beursgraadmeters naar nieuwe records geholpen door optimisme over de ontwikkelingen aan het Amerikaans-Chinese handelsfront.

Bij de bedrijven staat entertainment- en mediaconcern Walt Disney in de belangstelling. Disney staat een hogere opening te wachten dankzij meevallende kwartaalresultaten. Het bedrijf profiteerde van successen in de bioscoop met films als The Lion King en Toy Story 4 terwijl ook de pretparken meer geld opleverden.

De maker van actiecamera's GoPro lijkt een flinke koerssprong te krijgen. Het bedrijf leed weliswaar in de afgelopen periode een groter verlies op een sterk gedaalde omzet, maar de prestaties vielen minder slecht uit dan analisten hadden gevreesd. Kledingverkoper Gap staat een dieprode opening te wachten. Topman Art Peck treedt per direct af en Gap kwam met een winstalarm.

Beursgang Alibaba

Andere ondernemingen die de boeken openden waren onder meer de maker van computerspelletjes Activision Blizzard, restaurantbeoordelingswebsite Yelp, onlinereisbureau Booking Holdings, cosmeticafabrikant Revlon en cloudopslagdienst Dropbox.

Verder kan de in New York genoteerde Alibaba reageren op berichten dat de Chinese webwinkelgigant zijn plannen voor een tweede notering in Hongkong wil doorzetten. Alibaba zou tussen 10 miljard en 15 miljard dollar willen ophalen met die beursgang.

Overname Fitbit

Daarnaast gaat de Europese Commissie grondig kijken naar de overname van de producent van fitnesstrackers en smartwatches Fitbit door Google. Brussel heeft zorgen over de gebruikersinformatie die Google in handen kan krijgen door de aankoop van Fitbit ter waarde van 2,1 miljard dollar.

Op macro-economisch gebied komen kort na opening gegevens over de Amerikaanse groothandelsvoorraden en maakt de Universiteit van Michigan een nieuwe raming bekend over het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 0,7 procent hoger op 27.674,80 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3085,18 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won ook 0,3 procent, tot 8434,52 punten.