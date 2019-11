Crédit Agricole profiteert van Franse groei

Gepubliceerd op | Views: 52 | Onderwerpen: Frankrijk

MONTROUGE (AFN) - De Franse bank Crédit Agricole heeft in het derde kwartaal geprofiteerd van groeiende commerciële activiteiten in thuismarkt Frankrijk. Het financiële concern wist bijvoorbeeld meer klanten aan zich te binden die ook meer spaarden. Ook gaf de bank meer leningen uit aan zowel consumenten als bedrijven en werd in de kosten gesneden. Daardoor gingen zowel de baten als de winst omhoog.

Behalve met leningen en sparen, boerde Crédit Agricole ook goed op de Franse verzekeringsmarkt. Vooral woning- en aansprakelijkheidsverzekeringen vonden gretig aftrek.

De baten van Crédit Agricole gingen met net geen 3 procent omhoog tot 8,3 miljard euro in de maanden juli tot en met september. De onderliggende nettowinst kwam uit op 1,9 miljard euro, een stijging van 6 procent ten opzichte van de derde periode van vorig jaar.

Crédit Agricole-dochter Caseis rondde in de afgelopen periode de overname van het Nederlandse Kas Bank af. De effectendienstverlener verdween begin deze maand van de Amsterdamse beurs.