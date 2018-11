'Adempauze op Wall Street na koerssprong'

Gepubliceerd op | Views: 661

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stevenen donderdag af op een licht lagere opening, na de sterke koerswinsten op woensdag. De aandacht gaat met name uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Ook kregen beleggers op Wall Street weer een behoorlijke hoeveelheid bedrijfsresultaten onder ogen.

De Fed maakt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) zijn rentebesluit bekend. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de rente gehandhaafd. In december wordt alom rekening gehouden met een renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank. Dat zou de vierde keer dit jaar zijn.

Bij de bedrijven zijn er resultaten van onder meer Crocs, bekend van de plastic klompen, technologieconcern Johnson Controls, huizenbouwer D.R. Horton, farmaceuten Endo International en Perrigo, online reisbureau TripAdvisor, krantenuitgever Gannett, medisch dienstverlener Cardinal Health, casino- en hotelbedrijf Wynn Resorts en mediaconcern Discovery.

Groothandelaar

Daarnaast meldde L Brands, het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria's Secret, verkoopcijfers over oktober, net als groothandelaar Costco Wholesale.

Chipbedrijf Qualcomm lijkt een lagere opening te krijgen na tegenvallende omzetverwachtingen voor het lopende kwartaal vanwege het verlies van orders van Apple door het patentconflict tussen beide bedrijven.

Elon Musk

Tesla staat eveneens in de belangstelling. De fabrikant van elektrische auto's heeft een nieuwe voorzitter gevonden. Robyn Denholm vervangt mede-oprichter Elon Musk, die wel in functie blijft als topman van het bedrijf. Musk moest zijn tweede functie bij Tesla neerleggen als onderdeel van een schikking met beurstoezichthouder SEC.

Er is ook wat overnamenieuws. De leverancier van onder meer glasvezel- en mobiele netwerken CommScope neemt voor 7,4 miljard dollar zijn branchegenoot Arris International over. Door de combinatie ontstaat een bedrijf met een jaaromzet van 11,3 miljard dollar. De deal moet in de eerste helft van 2019 afgerond worden.

Uitkeringsaanvragen gedaald

Daarnaast werd bekend dat de uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten vorige week een fractie zijn gedaald.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 2,1 procent in de plus op 26.180,30 punten. De brede S&P 500 steeg eveneens 2,1 procent tot 2813,89 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 2,6 procent tot 7570,75 punten.