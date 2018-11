Wisselende resultaten voor Liberty Global

Gepubliceerd op | Views: 0

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Kabel- en telecombedrijf Liberty Global heeft in het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf trok ruim 100.000 nieuwe abonnees naar zijn dochter Virgin Media. In België en Zwitserland kromp het klantenbestand juist onder druk van toegenomen concurrentie. Die drie landen zijn de belangrijkste markten voor Liberty Global, nadat de activiteiten in onder meer Duitsland en Oostenrijk zijn verkocht aan Vodafone.

De winst voor Liberty Global kwam in de derde periode uit op 974,1 miljoen dollar. Vorig jaar was dat nog een verlies van 804,5 miljoen dollar. De omzet bedroeg bijna 3 miljard dollar, tegen ruim 2,9 miljard dollar een jaar eerder.

Door de deal met Vodafone kan Liberty Global zich nu nadrukkelijker op mobiele telefonie richten, zei topman Mike Fries. ,,We kunnen nu opportunistischer zijn.''