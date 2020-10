Duitse export stijgt sterker dan verwacht

Gepubliceerd op | Views: 748 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - Duitsland exporteerde in augustus 2,4 procent meer dan een maand eerder, meldt het Duitse federale statistiekbureau. Die stijging is sterker dan economen in doorsnee hadden verwacht.

De uitvoer van de grootste economie van Europa krabbelt al sinds juni op na de stevige krimpt in april en maart, veroorzaakt door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Het tempo van herstel lag in augustus wel lager dan in juli, toen de export op maandbasis nog met 4,7 procent steeg.

De Duitse import steeg in augustus met 5,8 procent ten opzichte met juli. Ook dat is veel meer dan de 1,5 procent stijging die economen hadden verwacht.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING kan de Duitse export weliswaar tijdelijk de Duitse economie aanjagen, maar drukken nieuwe maatregelen tegen coronabesmettingen in meerdere landen op de uitvoer van goederen. Daarnaast heeft de Duitse export te kampen met structurele veranderingen. Daarbij valt te denken aan de toename van protectionisme op het wereldtoneel en een verschuiving naar de handel in diensten.