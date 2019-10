Powell: Fed gaat weer schuld opkopen

Gepubliceerd op | Views: 1.300 | Onderwerpen: Federal Reserve

DENVER (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, kondigt binnenkort een hervatting aan van het opkoopprogramma van bepaalde soorten obligaties. Ook een nieuwe rentestap is een optie die wordt overwogen bij volgende de beleidsvergadering van de Fed, zei voorzitter Jerome Powell in een toespraak.

Powell benadrukte dat de stap niet moet worden gezien als een terugkeer naar het beleid van het zogeheten kwantitatieve verruiming van na het begin van de financiële crisis. Dat opkoopprogramma was bedoeld om de economie weer op gang te krijgen. Dit gaat volgens Powell om een veel kleinschaligere ingreep.

Bij kwantitatieve verruiming, ook wel aangeduid met de Engels afkorting QE, koopt een centrale bank obligaties op om de hoeveelheid geld op de markt op te voeren. Het idee is dat met dat geld investeringen kunnen worden gedaan. Een andere optie om te zorgen dat er meer geld wordt uitgegeven door bedrijven en consumenten is de rente verlagen, maar die is al vrij laag.

De Fed heeft dit jaar de rente namelijk al twee keer verlaagd om de Amerikaanse economie robuuster te maken tegen de effecten van de afzwakkende wereldwijde groei en handelsonzekerheid. Op de financiële markten wordt gerekend op een nieuwe renteverlaging bij de volgende beleidsvergadering van de Fed eind deze maand.

Powell zei dat beslissingen over het toekomstige rentebeleid nog niet vastliggen. "De volgende beleidsvergadering is nog enkele weken verwijderd. We houden alle binnenkomende informatie in de gaten." Recente macro-economische gegevens tonen aan dat ook in de VS de economische groei wat begint af te zwakken.