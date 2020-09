Controlerend aandeelhouder Cogeco slaat bod Altice USA af

Gepubliceerd op | Views: 390

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De controlerend aandeelhouder van het Canadese kabelbedrijf Cogeco gaat niet in op het overnamebod van breedbandprovider Altice USA, in 2018 afgesplitst van het in Amsterdam genoteerde Franse kabel- en telecomconcern Altice Europe. Altice USA wil voor 7,8 miljard dollar Cogeco overnemen om zo de Amerikaanse kabelaar Atlantic Broadband in handen te krijgen.

Altice USA heeft namelijk tegelijkertijd een deal gesloten om de Canadese bezittingen van Cogeco te verkopen aan de grote aandeelhouder Rogers Communications. De prijs die Altice USA uiteindelijk wil betalen voor Atlantic Broadband ligt op 3,6 miljard dollar.

Maar de familie Audet die het merendeel van het stemrecht bezit bij Cogeco zegt het voorstel van Altice USA niet te accepteren. De familie stelt dat het om een definitieve afwijzing gaat.

Atlantic Broadband is nu de op acht na grootste kabelaar in de Verenigde Staten, met diensten in de staten Connecticut, Delaware, Florida, Maine, Maryland, New Hampshire, New York, Pennsylvania, South Carolina, Virginia en West Virginia.