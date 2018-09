EU-landen eens over tijdelijke 'digitaks'

Gepubliceerd op | Views: 1.179 | Onderwerpen: Europa

WENEN (AFN) - De EU-ministers van Financiën hebben een principe-akkoord bereikt over de invoering van een tijdelijke Europese 'digitaks’ voor internetbedrijven. Dat maakte de Oostenrijkse minister Hartwig Löger in Wenen bekend. De maatregel moet worden vervangen door internationale regels zodra die er zijn.

Die internationale afspraken moeten komen uit de OESO, het samenwerkingsverband van 36 landen. Dat kan echter nog jaren duren. Volgens staatssecretaris Menno Snel (Belastingen) mag tijdelijke EU-wetgeving de beoogde wereldwijde afspraken ,,niet in de weg zitten.’’

De bestaande belastingregels zijn achterhaald. Multinationals betalen winstbelasting in het land waar ze 'met steen en mortel' gevestigd zijn. Techreuzen als Amazon en Apple zijn nu gevestigd in fiscaal aantrekkelijke landen terwijl ze enorme omzetten draaien in andere landen die door de vestigingsregel belastinginkomsten mislopen.