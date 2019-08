KBC snijdt in koersdoel Sligro

Gepubliceerd op | Views: 39

AMSTERDAM (AFN) - Het koersdoel voor het aandeel Sligro is door analisten van KBC Securities scherp verlaagd. Het accumulate-advies bleef daarbij onveranderd, zo gaven de marktvorsers aan in een rapport over het groothandelsbedrijf.

KBC nam het dossier Sligro, sinds het halfjaarbericht van 18 juli, onder de loep. De analisten constateren daaruit dat de groeivooruitzichten voor Sligro wat 'zwakker' zijn. Het herstel van de marge zal langer duren dan verwacht. Mede op basis van deze inschattingen is het koersdoel verlaagd van 37,50 euro naar 31 euro.

Het aandeel Sligro stond donderdag omstreeks 09.35 uur 0,9 procent hoger op 27,15 euro.