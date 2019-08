SBM Offshore kijkt iets positiever vooruit

Gepubliceerd op | Views: 948

AMSTERDAM (AFN) - SBM Offshore verwacht dit jaar iets meer winst te maken op een hogere omzet dan waar het eerder van was uitgegaan. De maritiem dienstverleners verhoogde zijn prognoses na beter dan verwachte halfjaarcijfers. Topman Bruno Chabas zei in een toelichting dat SBM een "periode van significante groei" doormaakt, geholpen door gunstige ontwikkelingen bij diepwaterprojecten.

De beursgenoteerde onderneming rekent nu op meer dan 2 miljard dollar aan omzet en een bedrijfsresultaat van ruim 750 miljoen dollar. Dat was circa 2 miljard dollar omzet met een bedrijfsresultaat van om en nabij de 750 miljoen dollar. Deze prognose is op basis van de boekhoudmethode 'directional'.

Vooral de divisie Turnkey is een belangrijke aanjager van de groei. Hier was in de eerste zes maanden van het jaar op jaarbasis sprake van meer dan een verdubbeling van de opbrengsten. Bij Lease and Operate, de grootste tak van SBM, was sprake van een geringe daling van de omzet.

Omzet

De omzet van de onderneming in de meetperiode steeg met 19 procent tot 965 miljoen dollar. Het bedrijfsresultaat viel wel 38 procent lager uit op 399 miljoen dollar. SBM wijst onder meer naar eenmalige posten die het resultaat een jaar eerder nog stuwden.

SBM heeft op jaarbasis ook meer werk op de plank liggen. De onderneming heeft in totaal voor 20,1 miljard dollar aan opdrachten in de pijplijn zitten. Dit jaar alleen hengelde het bedrijf tot nu toe 6,3 miljard dollar aan nieuw werk binnen.

In de langslepende corruptiezaak in Brazilië wacht SBM nog altijd op de formele intrekking van het Braziliaanse federale parket (MPF) van een rechtszaak die eind 2017 tegen het bedrijf was aangespannen. Daarmee zou een eerdere schikking die werd getroffen met staatsoliebedrijf Petrobras van kracht worden. SBM benadrukt dat deze kwestie geen invloed heeft op een ander akkoord met autoriteiten in het Zuid-Amerikaanse land, waardoor SBM zich weer verzekerd wist van zakendoen met Petrobras.