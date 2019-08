T-Mobile op koers voor landelijk 5G-netwerk

Gepubliceerd op | Views: 404 | Onderwerpen: telecommunicatie

DEN HAAG (AFN) - T-Mobile Nederland ligt naar eigen zeggen op koers om volgend jaar als eerste telecombedrijf een landelijk 5G-netwerk te hebben. Afgelopen kwartaal gingen de zaken wederom goed. Door de eerder dit jaar afgeronde overname van Tele2 Nederland werd een flink hogere omzet in de boeken gezet. Ook het bedrijfsresultaat ging hard omhoog.

"Uit onze cijfers over het tweede kwartaal blijkt dat we onze strategie en onze beloften waarmaken en de uitdager in de markt zijn", stelt topman Søren Abildgaard. Volgens hem werd bij eigen tests met 5G onlangs al een downloadsnelheid bereikt van 850 Mbit per seconde. Dat is vele malen sneller dan de gemiddelde snelheden op de huidige 4G-netwerken.

Het telecombedrijf stelt met nieuwe netwerkapparatuur te komen die geschikt is voor 5G. Zodra de veiling is afgelopen kan T-Mobile dan het 5G-netwerk activeren.

Kwartaalopbrengsten

Abildgaard benadrukt dat T-Mobile tevens het aantal vaste klanten flink heeft opgevoerd en is begonnen met de uitrol van zijn glasvezelnetwerk in Den Haag. "We verwachten dat klanten vanaf september van dit jaar gebruik kunnen maken van de snelle glasvezelverbinding."

De kwartaalopbrengsten bedroegen 458 miljoen euro. Dat is 44 procent meer dan een jaar terug. Niet alleen de fusie dreef de omzet omhoog, er was volgens het bedrijf ook sprake van groei op eigen kracht. Het bedrijfsresultaat ging op aangepaste basis met 10 procent omhoog naar 117 miljoen euro.

Deutsche Telekom

Het vernieuwde T-Mobile is voor 75 procent in handen van Deutsche Telekom en voor 25 procent van het Zweedse telecomconcern Tele2. Het fusiebedrijf, dat op 2 januari een feit werd, is nu goed voor in totaal 5,5 miljoen mobiele gebruikers en 578.000 vaste klanten. Mede dankzij het schaalvoordeel denkt de onderneming beter de concurrentie te kunnen aangaan met rivalen als KPN en VodafoneZiggo.

Deutsche Telekom opende ook de boeken over het tweede kwartaal. Het bedrijf zag in deze periode de omzet met ruim 7 procent aandikken tot 19,7 miljard euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat dikte aan tot bijna 6,3 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten deed Deutsche Telekom goede zaken, met zijn dochter T-Mobile US. Deutsche Telekom handhaafde zijn verwachtingen voor heel het boekjaar.