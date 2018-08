Duitse piloten Ryanair kondigen staking aan

Gepubliceerd op | Views: 357 | Onderwerpen: Duitsland, luchtvaart

FRANKFURT (AFN/RTR) - Duitse piloten van Ryanair leggen vrijdag voor 24 uur het werk neer. Dat meldde de Duitse vakbond VC woensdag. Met de acties willen de vliegers hun roep om betere arbeidsvoorwaarden bij de Ierse prijsvechter kracht bijzetten.

Ook in Zweden, België en Ierland wordt vrijdag gestaakt. Eerder waren al werkonderbrekingen in Italië, Ierland, Portugal, Spanje en België. Het conflict met Ryanair draait vooral om de 'cultuur' binnen de budgetmaatschappij.

De in Nederland actieve piloten van Ryanair houden hun kruit vooralsnog droog. Pilotenvakbond VNV liet desgevraagd weten nog geen besluit te hebben genomen over acties. Of en wanneer de Nederlandse piloten het werk neerleggen laten ze zeker twaalf uur, en zo mogelijk zelfs 24 uur, van tevoren weten.