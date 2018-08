'VS-tak Ahold Delhaize iets tegenvallend'

Gepubliceerd op | Views: 559 | Onderwerpen: levensmiddelen, Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Supermarktconcern Ahold Delhaize kwam in doorsnee met een goede set cijfers op de proppen. Dat oordelen kenners van KBC Securities in een rapport over de onderneming. Wel spraken ze over iets minder dan verwachte cijfers in de Verenigde Staten, waar de supermarktcombinatie het meeste van haar geld verdient.

Onder meer de vergelijkbare omzetgroei en de marges in de VS vielen lager uit dan geraamd. KBC wees wel direct op de beloofde ingrepen om de prestaties te verbeteren. Topman Frans Muller sprak in een toelichting op de cijfers over ingrepen die op touw staan bij Stop & Shop. Daarover wordt later dit jaar meer bekend.

Verder toonden de KBC-kenners zich tevreden met de betere prestaties van Ahold Delhaize in België. Al met al waren de resultaten voor KBC reden om het koersdoel voor het aandeel Ahold Delhaize met 2 euro te verhogen tot 24 euro.

Verbeterde winstgevendheid

Bij Berenberg wezen ze eveneens op de ietwat tegenvallende prestaties in de VS. De belangrijkste reden dat de prestaties van de groep als geheel niet tegenvielen was volgens de kenners de verbeterde winstgevendheid in Nederland. Dat Ahold Delhaize de prioriteit legt bij het verbeteren van de winstgevendheid bij bol.com zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij de kenners. ,,Door dit als belangrijkste doel te stellen, nodig je Amazon als het ware bijna zelf uit om de Nederlandse markt te betreden", aldus Berenberg.

Volgens analisten van Bernstein was het afgelopen kwartaal wederom sprake van een solide uitvoering van de strategie, waarbij verrassingen zijn uitgebleven. Ook Kepler Cheuvreux oordeelt dat resultaten goeddeels in lijn lagen met de verwachtingen. Gelet op de sterke prestaties van het aandeel de afgelopen tijd zou het goed kunnen dat hier en daar wat winst wordt genomen, aldus de analisten.

KBC en Kepler handhaafden hun koopadvies, terwijl Berenberg een verkoopadvies heeft op Ahold Delhaize. Bernstein volgt het aandeel met een advies outperform. Ahold Delhaize noteerde omstreeks 10.00 uur 1,9 procent lager op 20,59 euro. Daarmee was het aandeel hekkensluiter in de AEX.