'Kleine uitslagen op Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan woensdag naar verwachting met kleine koersuitslagen openen, na de verliezen een dag eerder. Beleggers op Wall Street zijn wat voorzichtig nu het aantal besmettingen met het coronavirus in de Verenigde Staten is gestegen naar meer dan 3 miljoen. Die aanhoudende stijging van besmettingen kan mogelijk het economisch herstel van de coronacrisis ondermijnen.

In Amerikaanse staten als Californië, Idaho, Missouri, Montana, Florida, Oklahoma en Texas neemt het aantal nieuwe besmettingen fors toe. De autoriteiten in sommige staten zijn de versoepeling van de lockdownmaatregelen aan het terugdraaien tegen verdere verspreiding van het virus. Mogelijk komen bedrijven die gevoelig zijn voor de beperkende maatregelen tegen het virus onder druk te staan zoals cruisebedrijven, luchtvaartmaatschappijen en hotelketens.

Bij de bedrijven in New York is er onder meer aandacht voor Levi Strauss. De jeansmaker schrapt circa zevenhonderd banen, ongeveer 15 procent van het personeelsbestand. Met de ingreep wil de onderneming kosten besparen om de weg omhoog terug te vinden van de coronacrisis. In het afgelopen kwartaal werden de resultaten hard geraakt door de virusuitbraak omdat winkels werden gesloten. Voorbeurs staat het aandeel Levi Strauss in het rood.

Alcoa

Aluminiumproducent Alcoa kwam met voorlopige kwartaalcijfers naar buiten. Die lijken goed te vallen bij beleggers want het aandeel staat voor opening in het groen.

Verder is er overnamenieuws in de verzekeringsbranche. Zo kondigde verzekeraar Allstate aan zijn branchegenoot National General Holdings over te nemen voor 4 miljard dollar. Daarnaast maakte de beursgenoteerde investeringsmaatschappij KKR bekend het niet-beursgenoteerde verzekeringsconcern Global Atlantic Financial Group over te nemen. Daarmee is waarschijnlijk meer dan 4 miljard dollar gemoeid.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 1,5 procent lager op 25.890,18 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,1 procent tot 3145,32 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,9 procent in op 10.343,89 punten.