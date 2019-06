'Frans belang Renault afbouwen voor Nissan'

Gepubliceerd op | Views: 330

FUKUOKA (AFN/AFP) - Frankrijk is bereid om aandelen in Renault van de hand te doen als dat de samenwerking met Nissan ten goede komt. Dat heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire gezegd.

Hij zei dat zaterdag in het Japanse Fukuoka waar een top van de G20 wordt gehouden, nadat eerder deze week Fiat Chrysler een streep zette door de fusieplannen met het Franse autobedrijf. Het Italiaans-Amerikaanse concern nam dat besluit omdat de onderhandelingen naar eigen zeggen onmogelijk werden gemaakt vanwege politieke weerstand in Parijs.

Frankrijk heeft 15 procent van de aandelen van Renault in bezit. Volgens Le Maire kan dat worden teruggebracht. "Dit is geen probleem zolang we aan het einde van het proces een meer solide autosector en een meer solide bondgenootschap hebben tussen de twee grote autofabrikanten Nissan en Renault."

Renault moet volgens de minister zich eerst concentreren op een nauwere samenwerking met Nissan, voordat de autobouwer zijn pijlen op een ander merk richt.