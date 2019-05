Topman Aalberts: groeikansen genoeg

Gepubliceerd op | Views: 1.616

UTRECHT (AFN) - Industrie- en technologieconcern Aalberts kan de komende jaren verder in omvang groeien, want er liggen kansen genoeg voor de onderneming. ,,We kunnen makkelijk naar 3 tot 4 miljard omzet, want er valt genoeg te winnen. Maar altijd in gedisciplineerde vorm'', zegt topman Wim Pelsma van Aalberts in een interview met het ANP vanuit het hoofdkantoor in Utrecht.

Vorig jaar was de omzet van het AEX-fonds bijna 2,8 miljard euro, waarmee Aalberts zijn gestage groei een vervolg gaf. Pelsma benadrukt dat omzet op zich geen doel is voor het bedrijf, maar juist om winstgevende groei te realiseren en sterker te worden in leidende posities in nichemarkten. ,,We willen autonoom groeien in de niche technologieën die we gekozen hebben. We werken continue aan onze posities.'' Het bedrijf, actief met onder meer leidingsystemen en oppervlaktebehandeling, heeft een doelstelling uitgesproken voor onder meer een gemiddelde autonome groei van minstens 3 procent.

Aanvullende overnames zijn ook onderdeel van de strategie van Aalberts. Zo werden vorig jaar meerdere kleinere acquisities gedaan en onlangs werd in Noord-Amerika nog een nieuwe aankoop aangekondigd. Volgens Pelsma kloppen bedrijven vaak aan bij Aalberts voor een overname omdat ze eigen kracht missen voor verdere expansie. ,,Wij brengen die bedrijven met onze kennis, ervaring en investeringskracht naar de volgende fase. In combinatie met onze focus op continue operationele verbeteringen worden we steeds sterker.''\

Merk

Bij het optimaliseren van de portfolio behoren ook geregeld desinvesteringen. Vorig jaar stootte Aalberts activiteiten met 97 miljoen euro aan omzet af. ,,Ik heb geen moeite met het laten gaan van omzet. Door betere inzet van cash worden het bedrijf en marktposities sterker. We gaan heel pragmatisch te werk als het gaat om verandering van de portefeuille. Je moet constant blijven kijken of de posities van onze business teams sterk genoeg zijn.''

Aalberts nam enkele maanden terug zijn intrek in het nieuwe hoofdkantoor naast Utrecht Centraal, vanuit de voormalige hoofdlocatie in Langbroek. Daarnaast schrapte het concern de term Industries uit zijn formele bedrijfsnaam. ,,Het merk en de naam is nu Aalberts, steeds meer business teams gebruiken het Aalberts-merk. Hierdoor wordt het eenduidiger en eenvoudiger voor klanten'', stelt Pelsma die in 2012 de functie van bestuursvoorzitter overnam van oprichter Jan Aalberts. Pelsma is al sinds 1999 in dienst bij het in 1975 opgerichte bedrijf.

Politiek

Tot de externe risico's voor Aalberts wijst Pelsma op politieke ontwikkelingen, zoals brexit en wereldwijde handelsspanningen. ,,Politiek heb je niet onder controle. Je moet gewoon zorgen dat je alert kan reageren.''

Om in de top te blijven ziet Pelsma vooral innovatie en vernieuwing als drijvende kracht voor de onderneming. ,,Innovatie is heel belangrijk voor ons, want zonder overleef je niet. Onze klanten zijn veeleisend, je moet je eigen innovatiebeleid hebben.'' Ook kennis en kunde van werknemers zijn van groot belang voor Aalberts, verklaart de topman. ,,Kennis is meer dan ooit belangrijk. Het kan een valkuil zijn als je niet de juiste mensen aanneemt en werknemers niet de tijd geeft om te ontwikkelen. Het lukt ons goed om geschikte mensen aan te trekken, maar je moet er wel voor vechten.''