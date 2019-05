Winstval voor Aperam

Het is maar hoe je het opschrijft. Aperam geeft zelf een genuanceerder beeld dan dit stemmingsartikel. Het geheel is geheel conform een eerder gegeven outlook en beter dan Q4'18. Ook de outlook is positief. Het valt mij op dat IEX het liefst zoveel mogelijk negatieve koppen bedenkt om het erger te laten lijken dan het is. Geef als journalist geen mening maar een objectieve weergave van de werkelijkheid.