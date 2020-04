Stern rekent op meevaller en schikt subsidiezaak

Gepubliceerd op | Views: 401

AMSTERDAM (AFN) - Autobedrijf Stern verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar een meevaller in de boeken te kunnen zetten. De resultaten van verzekeraar Bovemij, waar Stern een belang van ruim 5 procent in heeft, vielen hoger uit. Daardoor kan de deelneming hoger worden gewaardeerd.

Verder maakte Stern bekend een zaak over onregelmatigheden bij het aanvragen van subsidie te schikken voor 200.000 euro. De zaak draaide om een in de jaren 2009 en 2010 aangevraagde subsidie en speelt al sinds 2016. Vorig jaar heeft Stern al geld opzij gezet voor de zaak.

Het coronavirus heeft verder invloed op Stern, maar het is nog niet volledig in kaart gebracht wat die gevolgen precies zijn. Als de verzachtende gevolgen van overheidsregelingen verwerkt zijn, denkt Stern daar meer over te kunnen zeggen. Omdat Stern onlangs enkele onderdelen afstootte en de nodige kostenbesparingen doorvoerde, denkt het bedrijf "zeer aanzienlijke tegenvallers" op te kunnen vangen.