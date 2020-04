Wall Street opent met plussen

Gepubliceerd op | Views: 1.079

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met plussen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers lijken wat terughoudend te zijn, door berichten dat het aantal doden door het coronavirus in de Verenigde Staten sterk is gestegen, na eerder optimisme over een afvlakking van de pandemie. Verder blijft de prijzenoorlog in de oliesector het sentiment mede bepalen.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,9 procent hoger op 22.857 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot 2688 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,2 procent tot 7984 punten.

Beleggers blijven zich afvragen of Rusland en Saudi-Arabië later deze week bij een vergadering van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten een wapenstilstand in hun prijzenoorlog kunnen sluiten en de productie gaan verlagen om de olieprijzen te stutten. Een vat Amerikaanse olie werd 3,9 procent duurder op 24,52 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 32,13 dollar per vat.

Tesla

Tesla won 1,5 procent. De automaker gaat personeel vanaf maandag naar verluidt minder loon uitbetalen. Tesla wil zo geld besparen, nu fabrieken zijn gesloten of op verminderde kracht draaien. Lockdownmaatregelen dwongen Tesla vorige maand zijn fabriek in het Californische Fremont zo goed als stil te leggen.

Jeansmaker Levi Strauss (plus 4 procent) gooide vanwege de coronacrisis eerdere prognoses voor dit boekjaar overboord. De impact van het virus op de resultaten van de maker van spijkerbroeken en andere mode is nog ongewis. In het lopende tweede kwartaal zal de impact "significant" zijn, waarschuwde Levi Strauss.