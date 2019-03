Gepubliceerd op | Views: 294

SCHIPHOL (AFN) - GrandVision wil Rianne Meijerman als onafhankelijk lid van de raad van commissarissen. De voordracht staat op de rol van de aandeelhoudersvergadering op 26 april.

De termijn van Meijerman is, na goedkeuring door de aandeelhouders, voor een periode van vier jaar. De Nederlandse is momenteel werkzaam bij Philips, als Head of Marketing Transformation.