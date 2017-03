'Resultaten TMG vallen tegen'

Gepubliceerd op | Views: 91

AMSTERDAM (AFN) - Telegraaf Media Group (TMG) heeft afgelopen jaar slechter gepresteerd dan verwacht. Dat stelden analisten van KBC Securities woensdag. De teruglopende inkomsten uit advertenties drukten volgens hen zwaar op de winstgevendheid van het krantenbedrijf.

KBC vond zowel de omzet als de winst van het afgelopen jaar teleurstellend. De analisten wezen erop dat de opbrengsten uit abonnementen ook terugliepen. Onder de streep hield TMG uiteindelijk maar 1,6 miljoen euro over in het afgelopen jaar, terwijl KBC rekende op een nettowinst van 6,2 miljoen euro.

Rond het moederbedrijf van De Telegraaf woedt momenteel een overnamestrijd. KBC adviseert beleggers in te stemmen met het bod dat Mediahuis en VP Exploitatie onlangs hebben gedaan op TMG. Die bieden 6 euro per aandeel, terwijl Talpa zijn bod maandag verhoogde naar 6,50 euro per stuk.

Beleggers leggen zich nog niet neer bij een overwinning van Mediahuis. TMG noteerde woensdag in het eerste handelsuur vrijwel onveranderd op 6,50 euro.