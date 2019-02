ArcelorMittal onderuit op Beursplein 5

Hahaha wat een blabla, allemaal 'redenen' waarom een fonds naar beneden (of omhoog) zou gaan.



Snap dat de IEX site is om traffic te generern om cash te genereren. Snap ik allemaal maar zo word je onderdeel van het inhoudsloze gewauwel, niemand kan in de toekomst kijken of de exacte reden waarom iets stijgt/daalt.



Het kan bijvoorbeeld zomaar een simpel hedgefund zijn die een groot bedrag moet ophoesten aan een klant, moet verkopen om cash te genereren etc. etc.. Blabla.



Je weet het niet, wat ik wel weet is dat er duidelijke cycli zijn. En die volg ik. En dat goud/silver stijgen snap ik.