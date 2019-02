'SBM Offshore voldoet aan eigen verwachtingen'

Gepubliceerd op | Views: 2.101

AMSTERDAM (AFN) - Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore heeft in 2018 voldaan aan zijn eigen verwachtingen voor de omzet en het bedrijfsresultaat. Dat komt naar voren uit een consensus van analistenschattingen die door SBM op de eigen website is geplaatst. Het bedrijf opent volgende week donderdag de boeken over het afgelopen jaar.

Volgens de consensus komt de omzet uit op circa 1,7 miljard dollar, vrijwel gelijk aan een jaar eerder. Voor het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) wordt door analisten in doorsnee een bedrag voorspeld van 769 miljoen dollar, van 806 miljoen dollar in 2017. In november schroefde SBM zijn verwachting voor het resultaat op naar meer dan 750 miljoen dollar, terwijl eerder op ongeveer dat bedrag werd gerekend.

Voor de divisie Turnkey wordt voor 2018 een omzet voorspeld van 381 miljoen dollar en bij Lease & Operate is dat meer dan 1,3 miljard dollar. Hier stonden in 2017 bedragen van respectievelijk 175 miljoen en 1,5 miljard dollar. De nettowinst wordt geraamd op 119 miljoen dollar, van een min van 203 miljoen dollar in 2017.

Corruptieaffaire

ING schrijft in een vooruitblik op de cijfers van SBM dat vooral wordt gekeken naar het Fast4Ward-programma, waardoor FPSO's met grotere productiecapaciteit sneller kunnen worden gebouwd. ING stelt dat SBM met dit productieconcept ver voor ligt op de concurrentie. Ook verwacht de bank dat SBM zal zeggen dat de marktomstandigheden goed zijn.

ING stelt verder dat het wachten voor nieuwe opdrachten nu begint, met name voor projecten in Guyana en Brazilië. De oliedienstverlener kon wegens een smeergeldaffaire in Brazilië lange tijd geen zaken doen met staatsolieconcern Petrobras, maar achter die kwestie is vorig jaar een punt gezet. Petrobras begon in november met een aanbesteding voor twee FPSO's voor het offshore olieveld Mero.

Deze week werd bekend dat topman Bruno Chabas en commissaris Sietze Hepkema van SBM moeten getuigen in verband met de grote corruptieaffaire bij het Schiedamse bedrijf. Het gaat om de slepende juridische twist van SBM met klokkenluider Jonathan Taylor. Die werkte eerder voor SBM en probeert al jaren een financiële vergoeding los te krijgen omdat hij in 2012 moest vertrekken. Volgens hem kwam dat omdat hij bepaalde smeergeldzaken wilde melden aan de autoriteiten en het bedrijf dat geweigerd zou hebben.