Biden wil biljoenen aan extra steun voor economie VS

Was toch Trump zijn idee om van 600 naar 2000 dollar te gaan.

Nou Biden zal wel nog wel meer goede ideeen van Trump overnemen .

Heb jij het nog steeds over die fantastische president van jou???Ga in de hoek staan en schaam je, maar dat komt in jou woordenboek niet voor hé?Stop met jou adoreren van Trump. De hele wereld spreekt zijn afschuw uit. Niet Trump of Biden bepalen of er gratis geld geprint moet worden, maar het zijn de gevolgen van dit vreselijke corona-virus. Als Trump het maar op tijd had onderkend, dan had dat veel doden in Amerika gescheeld. Maar het was allemaal fake, net als alle nieuwsmedia etc.etc.Een grotere narcist heeft de mensheid nooit gekend, en hopelijk zit hij snel achter de tralies.En blijf jij vooral geloven in sprookjes.Onvoorstelbaar zeg. Pfffff