Wall Street opent hoger ondanks tegenvallend banenrapport VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst geopend, waarmee de records van een dag eerder verder worden uitgebouwd. Beleggers op Wall Street verwerken een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse overheid, waardoor de hoop werd aangewakkerd op nog meer steunmaatregelen om de economie van de Verenigde Staten door de coronacrisis te loodsen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plus van 0,2 procent op 31.094 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 3816 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,7 procent tot 13.027 punten. Donderdag sloten de drie hoofdgraadmeters op nieuwe recordniveaus.

De werkgelegenheid in de VS nam in december onverwacht af. Volgens het ministerie van Arbeid gaat het om de eerste banenkrimp sinds de grote coronaklap van afgelopen voorjaar. In totaal gingen er exclusief de landbouw 140.000 arbeidsplaatsen verloren, terwijl economen in doorsnee eigenlijk hadden gerekend op zo'n 50.000 extra banen. De cijfers wijzen op een kink in het eerder ingezette herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt door het stijgende aantal coronabesmettingen in het land.

Moderna

Farmaceut Moderna kreeg er 1 procent aan beurswaarde bij, na het nieuws dat de Britse toezichthouder diens coronavaccin heeft goedgekeurd. Na de vaccins van Pfizer/BioNTech en AstraZeneca mag nu ook dat van Moderna worden toegediend in het Verenigd Koninkrijk. De Europese Commissie keurde het vaccin van Moderna eerder deze week al goed.

Chipconcern Micron Technology ging 3,5 procent vooruit, dankzij beter dan verwachte vooruitzichten. Door het vele thuiswerken vanwege corona en de overstap naar 5G-technologie voor smartphones ziet Micron de vraag naar zijn chips toenemen.